شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل فتيات سودانيات مقيمات بالنرويج يقدمن فاصل من الرقص و “الجبجبه” مع الفنان حمادة بشير وساخرون (أوروبا قربت تلحق الخرطوم)





أحيا الفنان السوداني الشاب محمد بشير مطلع هذا الأسبوع حفل بدولة النرويج في زيارة من أبناء الجالية السوداانية هناك.

وبحسب رصد متابعة محررة موقع النيلين فقد نشر الفنان الملقب بالدولي مقطع فيديو لجزء من الحفل الذي أحياه بدولة النرويج.

وأظهر المقطع الفنان الشاب وهو يغني ويتوسطه عدد كبير من السودانيين بينهم فتيات تفاعلن من أغنيات محمد بشير بطريقة هستيرية وقدمن فاصل من الرقص بأزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعلت إحدى الفتيات مع الرقص على طريقة “الجبجبة” حسبما اسما متابعون, وسخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من انتقاد البعض لهذا المظهر, حيث رد أحدهم (انتو الانقاد دا ليه؟ بالمناسبة نحنا مناظر زي دي بنشوفها في حفلاتنا هنا في السودان.. وبالمناسبة أوروبا قربت تلحق الخرطوم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين