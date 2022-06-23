شاهد بالفيديو.. أثيوبية حسناء فائقة الجمال تقدم وصلة رقص مثير خلال حفل زواج ضخم أحيته الفنانة منال البدري ومتابع منبرش (نصيبي في الفشقة تنازلت عنه كاملاً لهذه الحسناء)





نجحت فتاة أثيوبية حسناء في خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك في أعقاب ظهورها خلال حفل خاص بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهت الحسناء الأثيوبية وهي متألقة في الرقص على أنغام الربابة السودانية التي تغنت بها خلال الحفل الفنانة الشهيرة منال البدري.

الفيديو المتداول على نطاق واسع حصل على نسبة مشاهدات وتفاعلات فاقت العشرة ألف مشاهدة إضافة لكمية كبيرة من الإعجابات.

محررة موقع النيلين رصدت بعض التعليقات المصاحبة للمقطع, حيث جاءت معظم التعليقات متغزلة في الراقصة الأثيوبية الحسناء, ومن أ[رز التعليقات تعليق لمعجب قال فيه (نصيبي في الفشقة تنازلت عنه كاملاً لهذه الحسناء).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين