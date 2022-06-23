رجل سوداني يبعث باستشارة وصفها المتابعون بالمضحكة والمبكية في نفس الوقت (زوجتي تضربني وتطاردني حتى أهرب من المنزل واكتشفت أنها ملقبة باسم “جون سينا”)





بعث رجل سوداني باستشارة مثيرة عبر إحدى الصفحات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية من أجل مناقشتها وحلها من قبل رواد الصفحة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الرجل في استشارته التي دفع بها ووصفها المتابعون بالمضحكة والمبكية في نفس الوقت: (والله اقول الحق ولا شي غير الحق أخش في الموضوع طوالي انا متزوج واحده اكبر مني في العمر والحمدلله ربنا رزقنا بي اربعه اطفال ولدين وبنتين واتزوجنا بعد علاقة حب امتدت لي سبعة سنوات السبعة سنوات دي علاقتنا مستمره لحدي ما في الاخر ربنا سهل لينا وتم الزواج والي الان عايشين في علاقة حب بيضربو بيها المثل الناس البعرفونا وقريبين مننا).

وتابع بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: (يلا مشكلتي زوجتي دي بتعاملني زي الطفل ما عارف ليه يعني في اي موضوع بتحب تمشي رايها ودائماً بتشوف انها هي الصاح وانا غلط حتي لي درجة القروش بتحب تمسكهم هي وانا الا اجي احنسها حتي تديني منها مصاريف ووللعلم القروش بتكوني حقتي انا هي بتصر علي انو لازم امسكها كل قروشي بتقولي انت بتبعزق القروش).

وأضاف الرجل: (مشكلتها التانية أحياناً بتتعصب وبتضربني عادي. يعني مستحيل يمر اسبوع كد من غير ما تكون ضربتني فيهو وانا مرات بكون بهظر معاها او قاصد اغيظها في حاجه وهي طوالي تقوم علي الضرب لي درجة مرات بجري منها برا البيت وبجي راجع بعد شويه اقوليها كلمتين حلوين كده من بعيد يلا طوالي بتنسي موضوع الضرب والموضوع بكون عادي وكانو ما كان في حاجه وبالنسبه لي موضوع الضرب دا اصلا هي متعوده من قبلي الزواج كانت بتضرب اخوها الاصغر منها حتي لي درجة اخوها دا كان مسميها (جون سينا) بس انا اكتشفت الموضوع دا بعد الزواج).

وختم استشارته التي وجدت اهتمام كبير من قبل المتابعين: (يلا تفتكروا الحاجه دي عيب فيني انا؟؟؟ ولا عشان فارق السن؟؟ ولا السبب شنو بالضبط كده؟؟؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين