سيدة سودانية تبعث باستشارة وتكسب من خلالها تعاطف المئات (سمعت زوجي يتحدث مع إمراة يقول لها اتدخني لي أنا جاي عليك..وهكذا كانت ردت فعلي)





بعثت سيدة سودانية باستشارة كسبت بها تعاطف واحترام المئات من الذين تابعوها عبر الصفحة التي قامت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بعثت السيدة باستشارتها التي تقول فيها: ( والله العظيم اقول الحق ولا شي غير الحق عمري ٣٠ وهو ٣٦ انا متزوجه ليا ١٠ سنين عندي ٣ اولاد بنتين ولد بحب زوجي اكتر من نفسي وبثق فيهو بس بقيت احس في شي ما تمام ماعارفه ده شنو بقيت اسئلو في واحده في حياتك لو في عادي قول ليا لانو الشرع حلل اربعه الموضوع حار واي شي لكن الوضوح زيو مافي المهم هو بنكر انو مافي شي سبحان الله علي طول بقوليهو قبل تعمل اي شي عاين لي بناتك لانو الزمن بلف وبدور وبرجع في بناتك مافي شي دائم ليهم لا انا ولا انت قبل تعمل اي شي اتذكرهم بقول لو في غلط ممكن يخليهو وضميرو يصحا بس من غير فائده بعد القي رقمو مشغول ماقاعده ازعل طوالي بس مرات اول ماالقي الرقم مشغول بضايق بحس انو بحكي مع بنت تاني بقول دي مجرد اوهام أصعب شي ف الدنيا انك ما تكون مرتاح حاسه في شي تمام الواحده لو عرفت زوجها بخونها الموضوع صعب واي شي لكن بتكون مرتاحه انها عرفت الحقيقه ما بتحس نفسها غبيه).

وأضافت بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (المهم ادي التلفون لي ولدو وكان بلعب بيهو فجأه ولدو دخل ع المكالمات سبحان الله هو عامل تسجيل مكالمات وسمعت كلامو كلو بتكلم مع واحده ادخني انا جاي عليك الكلام ده نزل زي الصاعقه في قلبي المهم حكيت معاهو قال مجرد ونسه في زول بتونس في موضوع زي ده ويكون ما جادي ياريت لو قال الحقيقه التقصير من شنو).

وواصلت قائلة: ( بس الزول البعمل كده بكون النقص فيهو طالما مااعترف بحس انو ممكن يرجع تاني قعدت فكرت مع نفسي قلت اطلق بس الأطفال زنبهم شنو الزمن ده مافي زول بتحمل ليهو طفل أقرب الناس ليك وشفع الزمن ديل صعبين صراحه يعني عايزين مملكتهم الخاصه اقول احرمهم من ابوهم كيف وخصوصا بحبو ابوهم شديد طيب اضحي انا عشانهم بس كيف استحمل كيف ارجع الثقة تاني كل مااعاين ليهو بتذكر كلامهم بقت ما عندي نفس لي اي شي نفسي طلعت منو داك نفسي قفلت منو بقعد مع نفسي بحس نفسي قوية يوم وتاني برجع انهار اعمل شنو ياجماعه الناس المرو نفسي تجربتي أتجاوز كيف).

وختمت استشارتها بعدد من الأسئلة: ( سؤالي ليكم انتو ليه بتعملو كده النقص في شنو الواحد ممكن يتوب عادي ولا الموضوع صعب؟ طالما الواحد بعمل حاجات المتزوجين في إطار غير شرعي الواحد يتزوج لشنو عشان يكسر بنت الناس ويهدم أسرة طيب ما تخلص وسخك قبل ما تعرس بعدو توب واتزوج ربنا يمكن يغفر ليك اعمل شنو ياجماعه اي راجل يكسر انثي خصوصا هي مخلصه ليهو ما مقصره منو ان شاءالله يلقي في صحتو وعافيتو لانو الكسر ما شي ساهل مافي واحد يقول ليا الانثي اغرتو او غيرو زي بنات الحرام راقدات برضو اولاد الحرام قاعدين طالما الإنسان بخاف الله بحفظ نفسو وبتذكر الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين