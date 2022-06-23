شاهد بالصورة والفيديو.. نجمة الترند الأولى في السودان “منوية” تظهر وهي تقود سيارتها الفارهة في شوارع الخرطوم وتقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية (مالو)





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والمتابعة والشهرة بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بغزارة نجمة الترند الأولى في السودان أمنية شهلاي والشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “منوية” وهي تقود سيارتها في شوارع الخرطوم.

“منوية” ظهرت خلال المقطع وهي تغني بمزاج رايق مع أغنية الفنانة إيمان الشريف “مالو” وزادت على ذلك بتقديمها لفاصل من الرقص المثير داخل سيارتها الفارهة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين