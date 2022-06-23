مبعوث صيني يدعو لتعديل العقوبات المفروضة على السودان





دعا مبعوث صيني مجلس الأمن الدولي إلى تعديل العقوبات المفروضة على السودان في الوقت المناسب.

وقال المستشار شينغ جي شنغ من بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة إن منطقة دارفور السودانية تمر بمرحلة حرجة من الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام، مضيفا أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر إلى حد كبير، لكنه لا يزال هشا في ظل وقوع حوادث عنيفة مثل الاشتباكات الطائفية من حين لآخر.

وقال شينغ إن الحكومة السودانية تتولى المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور. ويتعين على مجلس الأمن إجراء تعديلات في الوقت المناسب على العقوبات المفروضة على السودان في ضوء تطور الوضع، وأن يخلق أجواء جيدة للحكومة السودانية لتعزيز قدرتها على حماية المدنيين.

وأردف أن “قرار مجلس الأمن رقم 2620 يدعو إلى وضع معايير واضحة ومحددة جيدا وواقعية لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس. وتأمل الصين أن يتم تنفيذ هذا المطلب في الوقت المناسب”.

صحيفة المشهد السوداني