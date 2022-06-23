أمر قبض في مواجهة نصر الدين عبد البارئ ولقمان أحمد





أصدرت النيابة العامة أمراً بالرقم “2661” بالقبض على الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق، و لقمان أحمد مدير التلفزيون السابق تحت المادة “25” من قانون الجرائم المعلوماتية.

وصدر أمر القبض بتاريخ 8 يونيو الجاري وذلك على إثر بلاغ قيده المستشارون القانونيون بوزاة العدل في نيابة الجرائم المعلوماتية متهمين إياهما بإشانة سمعة عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدل، وأمرت النيابة العامة بوضعهما بالحراسة على ذمة البلاغ.

شبكة سودان ناو