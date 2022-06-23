روسيا : عقوبات مجلس الأمن تعرقل جهود الحكومة السودانية





أكدت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة «آنا إيفستيغنيفا»، أنه عندما تم إبرام اتفاق جوبا للسلام في السودان في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدارفور في المقدمة.

وأشارت السفيرة الروسية الى ان الهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من اندلاع أعمال العنف هناك.

وأكدت آنا إيفستيغنيفا، أنه في ضوء ذلك، فإن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركا للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة، على حد تعبير السفيرة الروسية.

وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.

صحيفة المشهد السوداني