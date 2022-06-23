والي الجزيرة يقف على سيرالعمل في صيانة طريق الخرطوم-مدني





وقف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف صباح اليوم على العمل الجاري في صيانة الطريق القومي الخرطوم – مدني (الشرقي) ، الذي تنفذة هيئة الطرق والجسور الإتحادية .

و أكد والي الجزيرة على الأهمية الإقتصادية للطريق حيث يربط مناطق الإنتاج بالأسواق والمدن الكبرى ويخدم جميع ولايات السودان .

وأشار الوالي إلى أن أعمال الصيانة وصلت منطقة الجنيد وتوقع إكتمال العمل قبل عيد الأضحى لتسهيل حركة المواطنين والبضائع ، مثمناً جهود هيئة الطرق والجسور الإتحادية في صيانة الطرق القومية بالولاية.

سونا