اقتصاد وأعمال
والي الجزيرة يقف على سيرالعمل في صيانة طريق الخرطوم-مدني
وقف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف صباح اليوم على العمل الجاري في صيانة الطريق القومي الخرطوم – مدني (الشرقي) ، الذي تنفذة هيئة الطرق والجسور الإتحادية .
و أكد والي الجزيرة على الأهمية الإقتصادية للطريق حيث يربط مناطق الإنتاج بالأسواق والمدن الكبرى ويخدم جميع ولايات السودان .
وأشار الوالي إلى أن أعمال الصيانة وصلت منطقة الجنيد وتوقع إكتمال العمل قبل عيد الأضحى لتسهيل حركة المواطنين والبضائع ، مثمناً جهود هيئة الطرق والجسور الإتحادية في صيانة الطرق القومية بالولاية.
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