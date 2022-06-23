حشود عسكرية إثيوبية جديدة





دفعت السلطات الإثيوبية في إقليم الأمهرا المحاذي لولاية القضارف، بتعزيزاتٍ عسكرية جديدة من القوات الإثيوبية ومليشيات الأمهرا.

وتمدّدت المليشيات المدعومة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الخميس، بالمنطقة في مناطق مندر 7 ومسطوتنات شاي بيت وقطراند وسفاري وملكامو التي تقع على الشريط الحدودي في الفشقة الصغرى.

وأشارت إلى أنّ السلطات الإثيوبية قامت بإنشاء عدد اثنين معسكر للجيش والمليشيات في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية بمشروع المزارع السوداني عبد المحسن شمال شرق مشروع كمال عريبي.

وكشفت عن أنّ الهدف من قيام هذه المعسكرات والتعزيزات العسكرية دعم، وإسناد مزارعي الأمهرا لزراعة الأراضي الحدودية بالفشقة.

باج نيوز