مجلس البجا: وزير المالية ”انتحل صفة الغير” في صفقة الميناء الجديد





اتّهم مقرّر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار وزير المالية جبريل إبراهيم بانتحال صفة الغير والتوقيع على إنشاء موانئ في بورتسودان دون النظر إلى أهل المصلحة من أبناء المنطقة.

وقال أبوشار بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، إنّ قيام ميناء جديد سيؤدّي إلى تجفيف ميناءئ بورتسودان وسواكن.

وأشار إلى أنّ التفكير في إنشاء موانئ استثمارية ليس بالمشروع الذي سيستفيد منه إنسان المنطقة.

باج نيوز