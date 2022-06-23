الميرغني يشيد بجهود مصر والسعودية واستمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية





أشاد الزعيم السوداني مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بالجهود التي ظلت تبذلها كل من مصر والمملكة العربية السعودية لانجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

وثمن الميرغني ما جاء حول السودان في البيان الختامي المشترك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء للقاهرة، ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أكد عزم مصر والسعودية استمرار دعمهما لانجاح الفترة الانتقالية وتشجيعهما للحوار بين الاطراف السودانية.

وقال الميرغني إن هذه الدعوة المصرية السعودية تأتي في توقيتها الصحيح ،لافتاً إلى أنها تستجيب للمطالب الوطنية المنادية باشراك الجهات السياسية الوطنية الفاعلة في اتخاذ السياسات والقرارات المتعلقة بخطط السودان وتطلعاته المستقبلية.

وأكد الزعيم الميرغني عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث (السودان، السعودية،مصر) وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

من ناحية أخرى أبدى الزعيم الميرغني أسفه على تعليق الاتحاد الافريقي لمشاركته في مفاوضات السلام السودانية عبر الآلية الثلاثية ودعاه لمواصلة دوره مع بقية الشركاء لتسهيل اجراءات الحوار الوطني السوداني الهادف الى رسم خارطة طريق المستقبل وصولاً الى تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي وتهيئة الأجواء للانتخابات.

سونا