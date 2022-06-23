وزيرة التجارة : لم نخصص أسواق بيع مخفض للأضاحي





أعلنت وزيرة التجارة والتموين، آمال صالح، رفع يدها من تحديد أسعار الأضاحي.

وقالت آمال صالح في تصريح لـ “الحراك” : نحن لا نتدخل في تحديد أسعار الاضاحي، ولم نخصص أسواق بيع مخفض لها، موضحة ذلك بان الدولة تتبع نهج سياسة التحرير الاقتصادي، بالتالي ليس من حقها الزام التجار بأسعار محددة وهم من يحدون الأسعار.

وفي سياق منفصل عزت آمال صالح تصاعد وتيرة أسعار السلع بالأسواق لجشع وطمع التجار، ورأت عدم وجود مبررات منطقية لارتفاع الاسعار،عازية ذلك لاستقرار سعر الصرف بالسوقين الرسمي والموازي، بجانب استمرار استخراج تصاديق استيراد السلع عبر الموانئ والمعابر، وأكدت عدم وجود ندرة في السلع.

في ردها على سؤال الصحيفة حول اغراق السوق بسلع مصرية ليست ذات أهمية مثل الاندومي والشبس، قالت الوزيرة إنهم لا يمنعون التجار من استيراد أي سلعة، مشيرة إلى الآن الأمر يخدع إلى سياسة العرض والطلب، اضافة إلى أن السودان محكوم باتفاقية التجارة الدولية، بالتالي من الصعب منع الوزارة التجار من استيراد سلع معينة، عدا سلعة السكر التي قالت تضع عليها الوزارة قيوداً مشددة باعتبارها سلعة استراتيجية.

الخرطوم :أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي