رئيس اتحاد المعاشيين : رواتب المعاشيين ( ٣) آلاف جنيه فقط





وصف رئيس اتحاد معاشيي الخدمة المدنية ،المجتبي الوسيلة الماحي وضع المعاشيين بالمذري في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد ،وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق أمس بأن المعاشي أصبح يتسول بسبب سوء الظروف لتوفير معاش أسرته، مشيراً إلى أن هذا أمر مؤسف ،وقال إن المعاشيين يعانون من ضعف المرتبات التي تبلغ ٣ آلاف جنيه ، مشيراً الى أن المعاش المقترح ١٢ ألف جنيه ، مبيناً بان التعديل لم يطبق ولدينا متأخرات لدى وزارة المالية ،وقال المجتبى إنهم لجأوا مؤخرا للمجلس السيادي حيث اتصلوا بسلمى عبدالجبار وعرضوا عليها قضايا المعاشيين ،وأشار إلى انهم عقدوا اجتماعاً مع مديرة صندوق المعاشيين ووعدت برفع المرتب من ٣ الى ٢٥ ألف جنيه للمعاشي .

صحيفة الحراك السياسي