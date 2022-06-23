متى ينخفض سعر الذهب في السعودية والوقت المناسب للشراء





يحرص الكثيرون على اقتناء الذهب أو الاستثمار فيه كونه من المعادن الثمينة ذات القيمة العالية، وفي هذا المقال نورد إجابة مناسبة لسؤال متى ينخفض سعر الذهب في السعودية مع ذكر لآخر الأسعار.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية

تؤدي مجموعة من العوامل إلى التأثير على أسعار الذهب في السوق السعودية، مما يعني فرصة مناسبة للشراء، ومن تلك الأسباب:

ارتفاع أسعار النفط

نجد أنّ العلاقة بين أسعار النفط والذهب علاقة عكسية، حيث كلما دلت مؤشرات أسواق النفط وشركاته في المملكة، مثل: أرامكو، على ارتفاع في أسعار النفط بسبب حدث معين، أو حتى بسبب زيادة الطلب عليه، فهذا يعني في المقابل انخفاضا على سعر الذهب.

العقارات

ترتبط العقارات في المملكة ارتباطا وثيقا بأنواع الاستثمار الأخرى، حيث يؤدي زيادة الطلب على العقارات من أراضٍ ومنازل وغيرهما إلى قلة الطلب على الذهب، وبالتالي انخفاض سعره.

الأوضاع المحلية

يلاحظ المراقب للأوضاع في المملكة في الفترة الأخيرة أن الاستقرار في المشهد السياسي على المستوى المحلي تحديدا ينعكس على الذهب باستقرار سعره وانخفاضه أحيانا، فمثلا نجد أن سعر الأونصة انخفض في فترة اضطراب الأوضاع السياسية في البلاد حتى وصل إلى ما يقارب 6900 ريال، ثم ما لبثت الأسعار أن استقرت حتى عاد إلى سعره الطبيعي للأونصة 7477 تقريبا.

النمو الاقتصادي

في حالة تسجيل نمو أو انتعاش في القطاع الاقتصادي في المملكة، فإننا نكون أمام حركة ركود على حركة الطلب على الذهب في السوق السعودية.

شراء الأسهم العالمية

إن حركة الشراء أو الإقبال على الأسهم الأمريكية والأوربية والصينية خاصة من المستثمرين السعوديين تؤدي إلى قلة سوق الطلب على الذهب في المملكة.

الطلب والعرض

بما أن الذهب مثله مثل غيره من السلع من ناحية الشراء والبيع، فإنه بالتأكيد يرتبط بحجم الطلب والعرض عليه، فكلما زادت عمليات الشراء على الذهب هذا يعني زيادة في الطلب وبالتالي نشهد ارتفاعا في الأسعار، على العكس تماما كلما كانت حركة الإقبال على الشراء ضعيفة فإن الأسعار تشهد ثباتا على الاستقرار أو الانخفاض النسبي.

وكما هو معلوم، فإن شراء الذهب يزيد الإقبال عليه في المملكة خاصة في بعض المناسبات الوطنية، أو الأفراح والأعياد وغيرها.

أنسب وقت لشراء الذهب في المملكة

لعلك تتساءل عزيزي القارئ عن الوقت المناسب الذي تقتنص فيه فرصة لشراء الذهب، وهنا ندعوك لمراقبة حركة البورصة والأسواق العالمية؛ حيث كما قلنا إن انخفاض سعر الذهب يرتبط بارتفاع ونشاط الحركة المالية في تلك الأسواق، مما يتيح لك فرصة الشراء.

كذلك من النصائح حول هذا الأمر، أنّ سعر الذهب يشهد ارتفاعا في العادة في افتتاحية العام الجديد، ويبقى الارتفاع سيد الموقف حتى الشهر الثاني من العام.

ثم مع بدء شهر مارس حتى أواخر الصيف نجد الانخفاض في الأسعار يكون قد أخذ منحنى جديدا من البرود أو الهبوط النسبي الذي سرعان ما يعاود للارتفاع مجددا مع قرب نهاية العام.

تتفاوت أسعار الذهب خلال اليوم الواحد أكثر من مرة، ويعود ذلك إلى الاختلاف في الأسواق العالمية وكذلك نوع وطبيعة الذهب، حيث تنشط أسواق تداول الذهب على غرار تداول العملات الورقية التقليدية.

آخر سعر للذهب في الأسواق

في الجدول الآتي يظهر لنا سعر كيلو الذهب حسب آخر الأسعار في السوق السعودية لمختلف أنواع الذهب.

نوع الذهب سعر الكيلو /ألف ريال سعر الكيلو /1000$

عيار 24 221.720 59.090

عيار 22 203.240 54.16

عيار 21 194.010 51.70

عيار 18 166.290 44.31

عيار 14 129.240 34.43

عيار 12 95.525 25.45

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول موضوع متى ينخفض سعر الذهب في السعودية، نرجو أن نكون قد وفقنا في الحديث حوله.

مزمز