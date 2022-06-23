كم سعر توسان 2022 في السعودية وأهم المزايا عن باقي السيارات





تعتبر سيارات توسان من ماركات السيارات العالمية التي يحرص الهواة وراغبو اقتناء السيارات الفخمة على اقتنائها، وفي هذا المقال سنبين سعر توسان 2022 في السعودية وغيرها من الأمور المتعلقة بتلك الأنواع من السيارات.

مواصفات توسان 2022

تطرح شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية نوعا مميزا وفريدا من السيارات وهو توسان، حيث تتميز هذه الأنواع من المركبات بعديد من المواصفات المشجعة على شرائها، وهي:

قوة المحركات بأنواع مختلفة، مثل: سمارت ستريم وجي دي اي، وأيضا بسعات متفاوتة، فمثلا محرك سمارت ستريم يعطينا قوة 156 حصان عند الدوران 6200 دورة في الدقيقة الواحدة بعزم دوران عند 192 نيوتن.

وجود نوع منها يعمل على محرك يعرف بالمحرك الهجين الذي يعتمد على الجمع بين المحركين الديناميكي والكهربائي بسعة 1.6 لتر وبمزايا قوة تصل إلى 230 حصان، وذلك بأقصى عدد من الدورات في الدقيقة الواحدة بمعدل 5500 دورة.

التمتع بكشافات المنحنى الديناميكية التي تتفاعل مع دوران عجلة القيادة من خلال تقنية إضاءة الجزء المتجهة نحوه المركبة.

كذلك تتميز هذه المركبات بما يعرف بتقنية الصعود الآمن نحو المرتفعات، من خلال التنقل السلس والتغيير الآمن في حركة الدواليب.

وجود مستشعر السرعة الذكي الذي يحافظ على مستوى آمن من المسافة بينك وبين السيارة التي في الأمام، من خلال تفعيل خاصية المكابح الآلية التي تعمل عند الخطر أو قرب التلامس مع السيارة القريبة منك.

القدرة على التحكم في توازن وثبات السرعة بشكل إلكتروني، وما تفعله أنظمة الاستشعار من توجيه للمكابح في عملها لتضمن عدم الانزلاق.

التميز بمصابيح DRL ذات الشكل القريب من الجوهرة وما تعطيه من منظر جمالي عبر الإضاءة الخفية التي توحي بالجاذبية ليلا.

تعتبر توسان 2022 من أكثر سيارات الشركة توسعا من ناحية صالون السيارة، وذلك عبر وجود قواعد عجلات كبيرة وأخرى قصيرة مما أضفى على السيارة لمسة مميزة بخصوص المساحة.

كم سعر توسان 2022 في السعودية

نبين لكم في الفقرات الآتية الأسعار الخاصة بتوسان 2022 حسب الاطلاع على أسواق السيارات في المملكة.

سعر توسان 2022 ثنائي الدفع

توسان ثنائي الدفع

نقدم لك عزيزي القارئ نبذة سريعة عن سيارة توسان سمارت للعام 2022، وتأتي هذه المركبة ثنائية الدفع بمواصفات مميزة انطلاقا من السير حوالي 13 كيلو على اللتر الواحد من البنزين، بقوة 156 حصان مع كابح أوتامتيك ووسائد هوائية عدد 2.

وبما أن هذا النوع يصنف من السيارات العائلية، فإنه يتمتع بأبواب إلكترونية الفتح والإغلاق وتحكم آلي بالنوافذ مع إضاءات من نوع ليد خافت.

وكل تلك المواصفات يمكن الحصول عليها في السيارة بسعر 100.850 ريال.

سعر توسان سمار دفع رباعي

تحدثنا في الفقرة السابقة عن توسان الدفع الثنائي، أما عن نفس الإصدار السابق لكن بخاصية الدفع الرباعي فإننا نتحدث هنا عن سيارة شبيهة جدا بالمواصفات للإصدار السابق لكن مع زيادة في قوة الدفع والسعر أيضا، حيث تبلغ قيمة هذه السيارة مئة وسبعة آلاف ريال.

توسان سمارت 2022

جدول أسعار توسان 2022

نورد لك عزيزي القارئ إجمالا بأسعار موديلات هيونداي توسان 2022 على النحو الآتي:

النوع السعر/ ألف ريال مواصفات

توسان كفورت دفع ثنائي 108 سعة المحرك 2 لتر بقوة 156 حصان مع كاميرا خلفية وبعجلات مقاس 18

كمفورت دفع رباعي 114 سعة المحرك 2 لتر بقوة 156 حصان مع ست وسائد هوائية، وكاميرا خلفية وبعجلات مقاس 18

توسان كومفورت 118 بمحرك سعة 1.6 لتر، وبقوة 177 حصان مه مرايا كهربائية جانبية.

توسان بريميوم 137 6 وسائد هوائية و4 أسطوانات بنزين مع عجلات بمقاس 19

توسان التميت دفع رباعي 150 محرك سعة 2.5 لتر، مع قوة 187 حصان وكاميرا مدمجة 360 درجة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول سعر توسان 2022 في السعودية، ولمزيد من الأسعار والمعلومات يمكنكم الاطلاع على موقع مجموعة صالح للسيارات، وشركة محمد ناغي للسيارات.

مزمز