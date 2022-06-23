ما هو أعلى راتب في السعودية وأكثر الوظائف تحصيلا للرواتب





يولي العاملون والموظفون في مختلف القطاعات عناية كبيرة بموضوع الرواتب، وهناك العديد من الوظائف تتميز برواتبها العالية، ومن أجل ذلك فإننا نتحدث في مقالنا هذا عن أعلى راتب في السعودية وغيرها من الأمور ذات الأهمية.

أنواع الوظائف في السعودية

توجد العديد من القطاعات الوظيفية في المملكة، ولكل قطاع نظام مالي خاص به وكذلك إداري، إلا أن تلك الأنظمة الداخلية لا تتعارض بحال من الأحوال مع نظام العمل الرسمي المعمول به في البلاد، ومن تلك القطاعات الوظيفية:

القطاع الحكومي المدني: ونقصد هنا الوظائف الحكومية المدنية، مثل: وظائف الصحة والخدمات والتعليم.

قطاع العمل العسكري: وهنا يبدو الحديث واضحا عن الوظائف ذات الطابع العسكري، حيث نذكر وظائف عسكرية، مثل: وزارة الدفاع أو الوظائف العسكرية الأخرى كالشرطة والأجهزة المختلفة في الداخلية.

القطاع الخاص: وهنا نتحدث عن الشركات العاملة في الدولة، وهذه الشركات إما أن تكون أجنبية وهي كثيرة كما هو الحال في شركات السيارات، أو تكون محلية بشكل كامل، مثل: شركات الأدوية والاستيراد والتصدير.

العمل الحر: ونقصد هنا الأعمال التي تحصل في العالم الافتراضي، مثل: تقديم الخدمات أون لاين كالمتاجر الإلكترونية، وكتابة المحتوى وغيرها، في حين ربما يراد بالأعمال الحرة تلك التي يفتحها أصحابها دون الحاجة إلى رأس مال كبير، ودون أن تكون لديهم شركات مع آخرين.

أعلى راتب في السعودية

عند الحديث عن أعلى راتب في السعودية فإننا نتحدث عن طبيعة الوظائف إن كانت خاصة أم قطاع عام، ولكن وفقا لإحصائية مسح بيانات الرواتب وتدقيقها التي جرت خلال فترة قريبة سابقة، فإنه تبين أن أعلى عشرة رواتب في المملكة للوظائف الآتية:

الوظيفة الراتب الشهري بالدولار

رئيس تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات 42000

رئيس تنفيذي في شركة محلية 25000

مدير بنك 15000

مدير مشروع في قطاع إنشاء 13500

مدراء قطاع تكنولوجيا المعلومات 12800

مدير في مجال العقارات 12100

مدير قسم في قطاع الرعاية الصحية 12000

مدير فرع بنك 11800

مدير موارد بشرية في أي مؤسسة 11530

مدير قسم الدعاية والإعلان 11420

أكثر المهن حظا في الرواتب

بالنظر إلى سلم الرواتب في مختلف الوظائف من مختلف القطاعات، نجد أن المهن الآتية تعتبر الأوفر حظا فيما يتعلق بالأجور الشهرية، وهي:

مهن الإدارة في الشركات والمؤسسات وبخاصة الأجنبية.

العاملون في الموارد البشرية للمؤسسات.

المستشارون القانونيون للمؤسسات.

أخصائيو الأقسام الصحية والطبية.

المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات.

قراءة في متوسط الأجور في السعودية

إذا ما قمنا بتحليل بعض الأرقام والبيانات المتعلقة بالرواتب في المملكة العربية، فإننا نكون أمام متوسط بقيمة 11950 ريال لمختلف وظائف القطاع الحكومي، في حين نجد أن حوالي خمسين بالمئة من موظفي القطاع الخاص يتقاضون رواتب لا تقل عن سبعة آلاف ريال.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات والمنظمات غير الربحية العاملة، فإن متوسط الرواتب يدور حول الرقم 4700 ريال شهريا، في الوقت نفسه نجد أكثر من نصف العاملين في المؤسسات والشركات والهيئات الدولية أو متعددة الجنسيات ينطلق من 16 ألف ريال بشكل شهري.

ولو أردنا الإجمال في هذه المسألة، فإننا نقول باختصار إنه إذا كان راتبك الذي تتقاضاه شهريا يقل عن 30000 ريال خلال أول خمس سنوات عمل، فإنك لا تعتبر ضمن الرواتب الأعلى راتبا في المملكة.

كذلك فإنه وفقا للمحللين الماليين، يجب ألا يقل راتبك عن ستين ألف ريال خلال 10 سنوات من الخدمة على الأقل، حتى يقال عن راتبك إنه من أعلى الرواتب في المملكة.

متوسط الرواتب في المحافظات

قلنا إن المؤسسات في مختلف المناطق لها أنظمتها المالية والإدارية الخاصة بها بشرط ألا تتعارض هذه الأنظمة مع النظام الرسمي المعتمد من وزارة العمل.

وهنا ننقل لكم المتوسط العام للرواتب التي يتم منحها للعاملين في بعض المناطق، إذ تتميز المناطق عن بعضها باختلاف الأجور الممنوحة لموظفيها، وذلك على النحو الآتي:

المنطقة/المحافظة المتوسط العام للرواتب بالريال

الطائف 15500

تبوك 15200

الرياض 17600

المدينة المنورة 16700

مكة 17000

الخبر 16200

جدة 17300

الدمام 16400

أبها 15900

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