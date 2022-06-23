أعلى معدّل..زيادة أعداد النازحين في دارفور





خلال هذا العام، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

تسببت أعمال العنف في غرب السودان في نزوح أكثر من 84 ألف شخص هذا الشهر وحده، مما يعني زيادة أعداد الأشخاص الذين فروا من ديارهم إلى المثلين حتى هذه اللحظة، وفق ما أشارت وكالة رويترز.

وهذا العدد هو الأعلى منذ يناير،2021،وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 440500 شخص اضطروا إلى ترك ديارهم في العام الماضي، أي خمسة أمثال عدد النازحين في عام 2020.

ويخشى عمال الإغاثة من اندلاع أزمة نزوح تشبه تلك التي نشبت بسبب الصراع في دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

باج نيوز