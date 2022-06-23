شاهد بالصورة.. نجمة الترند بالسودان “منوية” تظهر بشكل ملفت وأنيق في حلقة مرتقبة تكشف من خلالها المثير..ومتابعات “مؤهلاتك سمحة عملتيها كيف”





أعلن مقدم برنامج “المطب” والذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي المنتصر بالله عن استضافته لنجمة الترند بالسودان أمنية الشهيرة باسم “منوية”.

وظهرت “منوية” خلال ترويج للحلقة مع مقدمها وهي تجلس على كرسي وتلوح بأصبعها, وتوقع المتابعون أن تكشف نجمة الترند عن تفاصيل هامة خلال الحلقة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وضح اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنجمة الترند من خلال الترويج وحتى قبل أن يتم عرض الحلقة.

حيث تغزل عدد من المتابعين في ظهورها الملفت للدرجة التي جعلت بعض المعلقات يتغزلن في جمالها ومفاتنها, وكتب إحداهن “مؤهلاتك سمحة عملتيها كيف”.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين