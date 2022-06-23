شاهد بالفيديو.. الطفلة السودانية “بوليغ” ترد بقوة على الذين اتهموها بالجوع بعد ظهورها وهي تأكل “الكسره”





ردت الطفلة السودانية الشهيرة سعاد والتي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها باسم “بوليغ” على بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بوليغ في مقطع فيديو رصدته محررة موقع النيلين (أنا عاوزة أرد على الناس القالوا بوليغ الجوع خلاها تأكل الكسره بالطماطم).

وتابعت حديثها القوي والذي حظي بتفاعلات كبيرة (أنا والله من ريحة يدي بتشبعوا) وطرحت سؤال مهم لمهاجميها (انتو واجعاكم الكسرة ولا واجعكم شي تاني).

كما أشارت في حديثها إلى أن الكسره ما فيها عيب على اعتبارها أكلة شعبية في السودان, وقالت أن من يتحدث عن الكسره هو شخص متكبر ولكن نحنا بنأكلها لأننا متواضعين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين