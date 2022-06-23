إيلا يعلن تأجيل عودته للسودان





أعلن رئيس الوزراء الأسبق ؛ محمد طاهر إيلا تأجيل موعد عودته للبلاد.

و أوضح إيلا في تدوينة على فيسبوك الخميس، أن التأجيل جاء استجابة لطلب بعض الأخوة والأخوات لتزامن التوقيت مع ميقات شعيرة الحج و سفر كثير منهم بجانب ترتيبات أسرية عطفاً على مهاتفات أهل الوسط والشمال و الغرب والجنوب المطالبة بالتأجيل_على حد تعبيره.

و أضاف “كل ذلك جعلنا في حالة تريث وتأني لبعض من الزمان”.

و تابع “بالتأكيد لن يطول التأجيل لأنني أكثر شوقاََ ولهفة لأرض السودان التي اعطتنا الحب كله و الأمن والامان. وأهلها هم الراحة والسكينة والاطمئنان ، الاهل والعشيره لا أقول شهوراََ ولا سنين ولكنها أيام معدودات ونكون مع الحجاج حضور مباركين لهم حجهم المبرور أن شاء الله. وهاهي نفحات دعواتهم وصلتنا وانعكست علينا خيراََ وصحة ويمنا وبركات فلهم منا كل التحايا ومنهم كل الدعوات المباركات”.

باج نيوز