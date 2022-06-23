“الهيئة”: لا زيادة في تعرفة المياه بالخرطوم





أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم، أن تعرفة المياه المعمول بها منذ شهر أبريل الماضي، لم تطرأ عليها زيادات جديدة.

وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب، في تعميم صحفي، إن الإدارة العامة للمبيعات شرعت في إعادة تصنيف المشتركين بعد أن تأكد لها أن هناك حاجة لهذا التصنيف، مشيراً إلى أن الهيئة تصنِّف مشتركيها لأربع فئات، الثالثة بـ(400) جنيه، للمنازل العادية والفئة الثانية بـ(1000) للمنازل بسايفون والأولى للمنازل متعدِّدة الطوابق وتحاسب بـ(2000) والدرجة الأولى الخاصة للمنازل الكبيرة أو الفلل وتحاسب بـ(8000) جنيه، وقال: إن زيادة تعرفة المياه تتم إجازتها من قبل حكومة الولاية ولا تقرِّها الهيئة لوحدها.

صحيفة الصيحة