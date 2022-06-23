شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني يتبادل القبلات واللحظات الرومانسية مع عروسته المغربية أمام أنظار المعازيم ومتابعون: (انت عبرت يا ولدنا بس براحة علينا)





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عريس وعروسته وهما في قمة سعادتهما في ليلة زفافهما.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت بعض الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العريس سودانية الجنسية وعروسته من المملكة المغربية.

وظهر العريس خلال المقطع الذي خطف قلوب المتابعين وهو يدخل على عروسته ويقوم بتقبيلها بطريقة معينة حملت كل معاني الحب والرومانسية حسبما فسر المتابعون.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم انقسموا ما بين مشيد بالزواج بين سوداني ومغربية وما بين ساخر من اللقطات الرومانسية التي ظهرت في المقطع.

حيث تمنى له المشيدين حياة زوجية سعيدة بعد خروجه من التقليدية للعالمية على حد تعبيرهم, وكتب أحدهم بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين (ربنا يسعدك ويهنيك.. انت عبرت يا ولدنا بس براحة علينا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين