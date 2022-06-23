الآلية الثلاثية تكشف عن لقاء مع المكون العسكرى





أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة “يونيتامس” و الاتحاد الافريقي والايقاد عن اجتماع لها انعقد صباح اليوم الخميس مع وفد يمثل المكون العسكري.

وقالت بعثة “اليونيتامس” فى تغريدة لها على حسابها فى “تويتر” أن الاجتماع جاء في اطار مناقشاتها المستمرة على المستوى الفني مع أصحاب المصلحة بشأن القواعد الاجرائية لجلسات الحوار السوداني السوداني.

باج نيوز