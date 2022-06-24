بالصور .. هبة المهندس تظهر بعد غيبة في عصر القوة الرقمية بالخرطوم





بعد غيبة طويلة عن المشهد السوداني، ظهرت الإعلامية القديرة الأستاذة هبة المهندس في الفعالية الكبرى التي أقيمت بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية.

وقدمت هبة المهندس مشاركة تتحدث عن تأثير القوة الرقمية على الإعلام والإعلاميين، وقالت بأن الوسائل التقنية الحديثة أصبحت هي صانعة النجوم في العصر الحالي، وبأن للإعلاميين الآن فرصة في توظيف القوة الرقمية لصناعة ونشر رسائلهم الإعلامية الإيجابية.





وبحسب رصد “كوش نيوز” إحدى الجهات الراعية للبرنامج، استقبلت الأستاذة هبة المهندس بتصفيق حار من الحضور ومن مقدمة البرنامج الإعلامية نعمة عثمان من قناة النيل الأزرق.

والإعلامية هبة المهندس من أبرز الإعلاميات السودانيات في وقت سابق، واشتهرت من خلال البرنامج المعروف في تلفزيون السودان “مشوار المساء” برفقة الإعلامي الطيب عبدالماجد، وكلاهما يقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعصر القوة الرقمية هو مبادرة وبرنامج جماهيري كبير تم إطلاقه بواسطة الدكتور أمين علي عبدالرحمن، لنشر ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنية الرقمية، وتم تنظيم نسخته الأولى في يوم السبت الماضي 18 يونيو 2022 بصالة ميريلاند بالخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)