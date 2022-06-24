



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022م

الانتباهة

عودة الاتحاد الأفريقي للآلية الثلاثية

وزير المالية: لا علم لي بسيطرة الدعم السريع أو”فاغنر” على مواقع تعدين

تأجيل محاكمة توباك وتسليم تقرير التعذيب للمحكمة

مسؤول: السيولة غير متوّفرة بالخزانة لتطبيق هيكل الروتب

أردول: سنبقى بالخرطوم ولن نعود إلى”الغابة”

السوداني

لقاءات ماكوكية للآلية الثلاثية مع فرقاء الأزمة

ترك يجمّد مجلس نظارات البجا ومجموعة بورتسودان ترفض القرار

المحكمة العليا تسحب ملف محاكمة توباك ورفاقه

ضبط 160 كيلو من المخدّرات المصنّعة بميناء سواكن

الثلاثية تبحث آفاق حلّ الأزمة مع مجموعتي”المركزيّ” و”الميثاق”

الصيحة

حميدتي يعلن عن نفرة لـ”غرب دارفور”

لقاءات مكثّفة لـ”الثلاثية” مع العسكريين و”التغيير”

نقابة المحامين تنتقد تسليم السودان عناصر إرهابية لمصر

العليا تسحب ملف قضية مقتل العميد بريمة

النيل الدولية

– جرح جندي وفقدان 7 آخرين خلال اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

– السودان يدعو إلى رفع عقوبات مجلس الأمن فورا

– المدعي العام للجنائية يزور السودان الشهر القادم

– كلاب ضالة قادمة من إثيوبيا تهاجم العشرات قرب الحدود وتثير الهلع

بدون عنوان :

– الآلية الثلاثية تجتمع الخميس مع المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير–القوى الوطنية

– وزيرة التجارة: ارتفاع الأسعار بعد استقرار أسعار الصرف هو جشع وطمع تجار فقط لاغير

– محلية الخرطوم تدشن الأحد 34 مركبة ومعدات لصحة البيئة

– وزير التنمية :يتفقد مدرسة طلعت فريد ببلدية نيالا

– مؤسسة البصر تكشف على 8 آلاف مواطن بمحلية الشوك وتقدم لهم علاجا مجانيا

– صيانة طريق مدني الخرطوم على مشارف النهاية

– تربية الخرطوم تطلب بيانات دقيقة عن موقف الكتاب المدرسي والإجلاس للعام الجديد

– ديوان الزكاة يدعم جامعة نيالا بأكثر من 17 مليون جنيه

– بحضور سفير المملكة لدى السودان مطار الخرطوم يستقبل اولى رحلات “طيران أديل”

– ديوان الزكاة يدعم خلاوي القرآن والمؤسسات الخدمية بمحليتي كاس ومرشينج بأكثر من 15 مليون جنيه

– الهلال يؤدي اليوم تمرينه الختامي للقاء المريخ ويعسكر في النادي

– إنشاء أكاديمية مهنية لخريجي الزراعة للعمل بها تطويرا للقدرات

– المريخ أحمر كامل والهلال أزرق وأبيض وتحديد اسعار التذاكر للجمهور ومواعيد الدخول

– القمة رقم 52 اليوم دوافع برتغالية هلالية لحسم الدوري مبكرا وتونسية مريخية لإثبات الوجود