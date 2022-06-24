وصول أول رحلة لطيران أديل السعودي إلى مطار الخرطوم





أطلق “طيران أديل” السعودي يوم الخميس 23 يونيو 2022 أولى رحلاته المباشرة والمنتظمة إلى الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، والتي تعد الوجهة الثانية للشركة في القارة الأفريقية والثالثة التي يتم تدشينها خلال هذا العام 2022م والمحطة الدولية الخامسة على شبكة رحلاتها المتنامية والتي تضم حالياً كلاً من دبي، الكويت، القاهرة، عمّان والخرطوم التي تشغيلها رسمياً اليوم وتصلها الرحلات الجديدة انطلاقاً من الرياض وجدة وبواقع رحلتين يومياً، حيث يأتي تشغيل الوجات الجديدة ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لنمو الشركة وتوسيع خدماتها بهدف الوصول إلى أسواق جديدة.

وقد غادرت الرحلة الافتتاحية الأولى رقم (F3635) مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض عند الساعة (10:00) صباحاً، وقد هبطت الطائرة التي يطلق عليها اسم (الطارق) وهي من طراز ايرباص (A320) وتبلغ سعتها (186) مقعداً مطار الخرطوم الدولي عند الساعة 11:50 صباحاً، حيث جرى إستقبال حافل في صالة القدوم عند وصول المسافرين، وتقدم المستقبلين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر والاستاذ عثمان الامام المدير العام للادارة العامة للسياحة الاتحادية السودانية و الاستاذ راكان العتيبي رئيس المبيعات والشؤون التنظيمية التجارية بطيران اديل إلى جانب قيادات المطار وممثلي عن هيئة الطيران المدني في الخرطوم.



وعبر السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر عن سعادته بتشغيل طيران اديل لرحلات مباشرة بين المملكة والخرطوم مؤكداً أن ذلك سيعزز العلاقات المتنامية بين البلدين ورافد جديد لفتح آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بينهما ، مضيفاً أن العلاقات السعودية السودانية تشهد نمواً طيباً، منوهاً أن تدشين الناقل الوطني الاقتصادي لرحلات جديدة مع الخرطوم سيسهل وصول الحجاج والمعتمرين حيث يحظى هذا الجانب على وجه التحديد على اهتمام وعناية الحكومة الرشيدة ـــ رعاها الله

الخرطوم:طيران بلدنا