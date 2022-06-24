شاهد بالصورة والفيديو.. تقليعات العرسان تتواصل وتثير الضجة .. عريس سوداني يستقبل عروسته بالأحضان الرومانسية





انتشرت هذه الأيام على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وبصورة كبيرة ظاهرة تبادل العرسان للحظات الرومانسية فيما بينهما.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر خلال هذا الأسبوع فقط أكثر من ثلاثة مقاطع لعريس وهو يحتفل مع عروسته بتبادل القبل والأحضان الأمر الذي جعل الخلاف ينشب على مواقع التواصل ما بين منتقد وساخر ومتعاطف.

حديثاً أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي عريس يدخل على عروسته لاستقبالها, وبعد أن تقابلا دخلا في عناق وأحضان رومانسية أشعلت السوشيال ميديا بالسودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين