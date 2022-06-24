سيدة سودانية تنسجل اعترافات خطيرة (أنا متزوجة وتعرفت على فنان سوداني شهير وطلب مني الزواج وانا على عصمة زوجي فماذا أفعل)





نشرت سيدة سودانية استشارة مثيرة للجدل نالت عليها انتقادات لاذعة و “ردم” فوق المتوقع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تابعوها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بعثت السيدة باستشارتها عبر إحدى القروبات المتخصصة في نشرة الاستشارتها العاطفية من أجل مناقشتها والوصول لحل.

وقالت السيدة في استشارتها المثيرة: (انا متزوجة من كم سنه وعندي ولد واحد علاقتي بزوجي عاديه لكن بتاع أمور شديييد وكذاب وكم مره مسكتو بخوني والحمد لله انا جميله بالتلفون المهم انا اتعرفت لي على زول شخصيه مشهوره جدا (فنان) كل السودان بحبو وبعرفو وسيم جدا وجذاب ومحبوب المهم اتعرفت عليهو فتره كده وطلب يقابلني أصر شديييد يقابلني انا ما قلت ليهو انا متزوجة بعد تعب وافقت اقابلو).

وأضافت: (المهم حدد يوم اشوفو فيهو وقبل اليوم الا تفقنا عليه ظبط أموري كرشت الحنه والدخان من رجولي وظبط لوني وكده المهم جا اليوم ولبست فستان حلو وعملت ميك اب وكده ومشيت حقيقه استقبلني احسن استقبال واخر كرم وضيافه لمن خجلت عديييل وكنا في مكان عادي يعني ما معزول ولا شي وبقي يتونس معاي وحكي لي عن حياتو وقال لي انا والله ما اكذب عليك دخلت قبل كده ف كم علاقه لكن ما اتزوجت ).

وتابعت سرد قصتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: (وحكي لي أنو امو متوفيه وعندو اخوات وكده اها وظاهر اني عجبتو شديييد انا برضو كسرني لكن ما بينت ليهو نهاي قعدت زي ساعه كده واستاذنت اني ح امشي لانو مكاني بعيد من الخرطوم ساعتين إلا أصر الا يوصلني لكن انا رفضت اتلايق شديد عشان يوصلني قلت ليهو لالا خفت زول يلمحني راكبه عربيه ولا كده المهم رجعت البيت بعد وصلت ضرب يطمئن وكده وقفلت منو).

وختمت استشارتها قائلة: ( تاني يوم ضرب لي قال لي يابت الناس بصراحه وبدون لف ودوران انتي عجبتني ودخلتي في مزاجي وانا عاوزك على سنه الله ورسوله واذا قلتي خير اسي بجيب ابوي واخوي انا هنا انصدمت عديييل كدهه قلت لي اديني زمن بفكر وبرجع ليك برد الكلام ده ليهو أسبوع وكل يوم يضرب يقول لي اها قلتي شنو وانا راسي ضارب من التفكير ساعدوني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين