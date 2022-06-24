استشارة من سيدة سودانية تفجر ثورة من الغضب على مواقع التواصل (زوجي مغترب وما رومانسي..لذلك دخلت في علاقة حب مع شقيقه الأصغر واتفقنا على الزواج بعد أن اطلب الطلاق من شقيقه)





فجرت سيدة سودانية ثورة من الغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد نشرها لاستشارة مثيرة للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قالت السيدة في استشارتها: (متزوجة وعندي طفلين عمري 27وزوجي52كنا مغتربين ورجعنا السودان زوجي محترمني لكن م رومانسي ودي مشكلتي).

وواصلت سرد قائلة: (عندو اخوه قاعد معانا عمرو30سنة ماشاءالله عليه والله العظيم فاهمني اكتر من اخوه وبحس بي وبعرف بالضبط انا عايزة شنو او مالي كنا اصدقاء علي رغم من قاعدين في بيت واحد لكن بندرش مع بعض طول اليوم وبحكي لي تفاصيلوا كلها فجاءة اكتشفنا بنحب بعض حتي الان الحمدلله م غلطة والله في حق زوجي ولا مع اخوه لكن م بيدي ونحن صراحة م قادرينا نستغني عن بعض).

وختمت استشارتها بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (قال لي اطلبي الطلاق وبعدها نتزوج ونطلع برا السودان م اعارفة اهلي يقولوا علي شنو ولا اخوهو ولا اهلو بجد اعمل شنو وانا م عايزة امشي في الحرام حتي هو ذاتو قال لي مستحيل افكر فيك بطريقة وسخة الا تكوني حلالي ي جماعة امشي وراء قلبي واعيش حياتي ولا اعيش بس عشان اولادي وبيتي وأنا قلبي في مكان تاني).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين