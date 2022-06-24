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شاهد بالفيديو.. طالبات سودانيات يعاكسن شاب في الشارع العام بصرخات واضحة وطريقة فاضحة..الشاب يهرب خوفا على نفسه ومتابعون (يا جماعة الغير اعدادت البلد دي منو؟)

2022/06/24
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أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال وتعليقات تخطت الآلف تعليق.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي قامت بتصويره إحدى الفتيات وهي تعاكس مع رفيقاتها شاب أو مراهق كان يمشي في الشارع العام.

ولم تستحي الفتاة وزمبلاتها اللاتي اتضح انهن طالبات من المارة ومن الشارع العام حيث أصدلان صرخات عالية وبكلمات فاضحة حتي يحرجن الشاب إبراهيم.

وبالفعل استحى المراهق ووضح الخجل في طريقة هروبه بالمشي سريعا ليتفادى معاكسة الفتيات, رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحموا على الحال الذي وصل إليه السودان.

وذكروا أن الآية اتعكست تماما فبدل من أن يعاكس الشاب الفتاة أصبح العكس وكتب أحدهم معلق على المقطع (يا جماعة الغير اعدادت البلد دي منو؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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2022/06/24