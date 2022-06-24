تِرِك: تجميد أمانات وصلاحيات مجلس البجا للحفاظ على أمن البلاد





أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لنظارات البجا، محمد الأمين تـِرِك، تجميد كافة أمانات وصلاحيات المجلس إلى حين عقد المؤتمر العام الشهر المقبل لاختيار أمانات ورئاسة جديدة للمجلس.

وقال تِرِك في تصريحات لقناتي (العربية/ الحدث)، إن قرارات التجميد جاءت حفاظاً على أمن البلاد بعد تصاعد خطابات داخل المجلس وصفها بالمشينة والمعيبة، كما أضاف أن بعض الشخصيات المحسوبة على نظارات البجا ظلت تصدر قرارات دون علم قيادة المجلس، وطالب تِرِك، حكومات ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف بعدم اعتماد أي خطاب يصدر من قيادات مجلس البجا والعموديات المستقلة.

فيما دعا في الوقت نفسه، القيادة الأمنية والسياسية في البلاد لتقبُّل قرارات التجميد والتعامُل مع كافة التطوُّرات المُترتِّبة عليها، وألمح تِرِك إلى أن علاقتهم مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والتي وصفها بالجيدة، لا تمنع من المُطالبة بضرورة إلغاء مسار الشرق الوارد في اتفاق جوبا.

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