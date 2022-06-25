شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة ساحرة ومتابعون (اقعدي سوي كدة لمن يسحروك)





عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب وهو ما جعل جمهور مواقع التواصل يتشوق لإطلالتها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت عربي في إطلالة جديدة عبر صور تم التقاطها لها خلال حفل خاص قامت بإحيائه.

ونشرت عربي صور تألقها وأناقتها خلال الحفل على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, لتحظى باعجاب محبيها ومتابعيها المتواجدين على صفحتها.

وجاءت معظمة التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين مشيدة ومتغزلة في المطربة الشهيرة, وكتب أحد المعجبين (اقعدي سوي كدة لمن يسحروك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين