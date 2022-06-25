تجديد بروتوكول تعاون بين السودان ومصر في مجال الضرائب





التقى الاستاذ محمد علي مصطفى أمين عام ديوان الضرائب اليوم بوزير المالية المصري الدكتور محمد المعيط، واتفق الجانبان على تجديد بروتوكول التعاون بين السودان ومركز التدريب الضريبي، وزيادة البرامج التدريبية في المجال الضريبي .

وذكرت المالية المصرية في بيان صادر لها، بأنها ستقدم كل الدعم للسودان للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الضرائب.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد المعيط وزير المالية، أن الإستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تحققها مصر الآن، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، لما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الإقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة (كورونا)، وما تبعها من تحديات عالمية .

كما قال الوزير المصري، خلال لقائه مع أمين عام ديوان الضرائب، بحضور الدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية، بما يُساعد في تحقيق الاهداف المنشودة من خلال دمج الإقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا استعدادهم لتقديم كل الدعم للسودان، بما يمكنه من الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.

وأشاد أمين عام ديوان الضرائب الاستاذ محمد علي مصطفى في ختام اللقاء ببرامج التعاون بين البلدين التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الضريبي بالسودان، ورفع كفاءة التحصيل، معربًا عن تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

الخرطوم 24-6-2022 (سونا)