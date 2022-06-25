السودان يحتل المرتبة الأولى في أعلى معدلات التضخم في أفريقيا





احتل السودان المرتبة الأولى في قائمة البلدان ذات أعلى معدلات التضخم المسجلة في القارة الإفريقية وفقاً لمجلة Business Insider Africa الالكترونية.

و سجل السودان، وفقًا لصندوق النقد الدولي، أعلى معدلات تضخم في القارة الأفريقية للعام 2022.

و بلغ معدل التضخم في السودان حوالي 245٪ للعام الحالي، ليحتل بذلك المرتبة الأولى متجاوزاً زيمبابوي التي بلغ معدل التضخم فيها 86.7٪.

و دخل السودان في فوضى اقتصادية مستعصية عقب الانقلاب العسكري الذي شهد إطاحة الجنرال عبد الفتاح البرهان بالنصف المدني للحكومة الانتقالية آنذاك.

و عقب الانقلاب، قررت الحكومات الغربية وقف جميع المساعدات والتمويل المقدرة بالمليارات حتى عودة الحكومة المدنية و الديمقراطية و انتهاء حكم المجلس العسكري الانقلابي في البلاد.

وعلى الرغم من تصدره قائمة أعلى معدلات التضخم الإفريقية لعام 2022، فقد تراجع معدل التضخم في السودان بالفعل منذ التسجيلات السابقة في عام 2021.

وكان المعدل المسجل لشهر أغسطس لعام 2021 انخفض إلى 387.56٪ من 400٪ قبل أن ينخفض مجددا في شهر سبتمبر 2021 الي 226.39٪.

شبكة سودان ناو