الري : تدابير لسد النقص بالخزانات بعد إضراب العاملين





أكد وزير الري والموارد المائية المكلف ، ضو البيت عبدالرحمن ، حرص وزارته على الحفاظ على مكتسبات الدولة وتشغيل كافة الخزانات والسدود بالبلاد بعد تمنع العاملين بها ودخلوهم في إضراب غير معلن مؤخرًا.

وقال الوزير خلال تفقده الجمعة ، سير عمليات تشغيل خزان خشم القربة بولاية كسلا وفتح مياه الري لمشروع حلفا الزراعي ، إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على سلامة المنشآت المائية، واستعداد العاملين بالري لسد النقص في أماكن الحاجة.

وأعلن الوزير فتح الباب أمام كل العاملين للعودة موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية في عمليات التسليم والتسلم وقال إننا نسعى لتحسين شروط الخدمة وتوحيد الهيكل بالوزارة بصفة عامة مؤكدًا أن الإمداد المائي لمشروع حلفا الزراعي حتى امس وصل إلى 7 ملايين متر مكعب مطمئنًا المزارعين بالمشروع بتأمين الموسم الزراعي الحالي.

صحيفة السوداني