التغيير: رفضنا عرضاً للدخول في شراكة جديدة مع العسكريين





قال مفاوض رئيسي في ائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي- إن التحالف رفض عرضاً من المكون العسكري للدخول في شراكة جديدة.

وأكد ممثل الحرية والتغيير في لجنة الاتصال مع المكون العسكري طه عثمان أن رؤية التحالف حددت بوضوح ضرورة إنهاء إجراءات 25 أكتوبر ومظاهرها بشكل كامل وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وقال عثمان في تصريحات محدودة بمنزله الجمعة، ” المكون العسكري عرض علينا شراكة جديدة لكن رفضناها ،و الحرية والتغيير متمسكة بشعارات الثورة العسكر للثكنات والجنجويد يتحل”.

وارجع تأخير تسليم رؤية الحرية والتغيير إلى المكون العسكري والآلية الثلاثية والسفير السعودي والقائمة بأعمال السفارة الأميركية في انتظار الاتفاق حولها مع قوى الثورة والأحزاب الأخرى.

وأضاف “رؤية الحرية والتغيير تتمسك بخروج العسكريين من المشهد السياسي بصورة كاملة”.

وأكد أن الحكومة القادمة ستتكون من كفاءات وطنية وليست حكومة محاصصة حزبية، كما شدد على عودة عملية تفكيك التمكين واستمرارها، وبناء المفوضيات والمؤسسات وإصلاحها.

صحيفة الصيحة