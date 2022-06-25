أطباء السودان المركزيه تحذر من استخدام سلاح الخرطوش في 30 يونيو
حذّرت لجنة أطباء السودان المركزية، السلطات من استخدام سلاح الخرطوش للفتك بالثوار السلميين مشيرةً إلى أنّ ذلك يشكّل الهاجس الأكبر قبل مليونية الثلاثين من يونيو المقبلة.
وأشارت اللجنة إلى أنّ خطورة القاتل الجديد تكمن في تناثر شظاياه في أماكن واسعة من الجسم ما يزيد من احتمال إصابة أعضاء حيوية كالشرايين و الأوردة و الرئتين.
وقالت لجنة الأطباء، في تعميم صحفي امس، إنّ سلطة الانقلاب تعوّل على القاتل الجديد و تتشبّث به كطوق نجاة،َ موضحةً أنّ السلاح الجديد حصد شهيدان و”95″ إصابة في 23 يومًا من شهر يونيو. وأضافت اللجنة ” 5 شهداء و745 إصابة منذ انقلاب 25 أكتوبر وحتى مواكب الثامن عشر من يونيو”.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017