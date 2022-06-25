سياسية
تجمع المهنيين : وجود فاغنر في السودان حقيقة لا تنتطح عليها عنزتان
أكد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ، وليد علي، وجود شركة فاغنر في السودان. و قال الوليد في تصريح لـ”الجريدة” إن وجود فاغنر في السودان حقيقة لا تنتطح عليها عنزتان. و أشار الوليد إلى أن الاطماع الدولية في معادن افريقيا وذهبها هي حقيقة يؤيدها دعم المحاور للمليشيات و الديكتاتوريات الافريقية.
وأكد الوليد أن الجرائم التي ترتكب في السودان بشكل يومي لن تسقط بالتقادم وأشار إلى أن هيئة محامو دارفور تنظيم عريق و ذو مصداقية وهو أحد مؤسسي تجمع المهنيين السودانيين في ٢٠١٢م.
الخرطوم: عيسي جديد
صحيفة الجريدة
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017