المجلس الاعلي لنظارات البجا: جهات نافذة مارست علينا ضغوط لقبول المسار





كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلي لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، عن ان هنالك جهات وصفها بالنافذة مارست عليهم ضغوط من أجل قبول مسار الشرق وتمرير بعض أجندتها، وأكد في الوقت ذاته ان الهدف من ذلك هو تعطيل عمل المجلس.

وأعلن أوبشار في تصريح لـ”الجريدة” عن رفضهم لذلك ، وقطع أن المجلس لن يقبل بممارسة أي ضغوط لجهة أن تلك الخطوة قد تنقل المجلس لمربع الاستقالات، لافتاً إلى ان هنالك تباين في الاراء بين قيادات المجلس وليس خلافات، وأعتبر ان اللجنة التي كونها المجلس السيادي في وقت ماضي غير محايدة الأمر الذي يعني أنهم لن يجلسوا معها مطلقا .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة