أردول: أبلغنا السفير السعودي بضرورة إيقاف الحوارات الجانبية وإحياء (الثلاثية)





نقلت قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني- للسفير السعودي بالخرطوم على حسن بن جعفر اعتراضهم الصريح على إنشاء منبر جديد لحل الأزمة السياسية.

والتقى ممثلون من مجموعة الميثاق الدبلوماسي السعودي ضمن حراك مكثف لرفض الاجتماعات التي تعقد بين الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ،المكون العسكري بوساطة “سعودية ـ أميركية”.

وقال الأمين العام للتوافق الوطني مبارك أردول في تصريحات صحفية عقب اللقاء ” تحدثنا مع السفير عن ضرورة إيقاف كل الحوارات الجانبية مع التأكيد على إحياء دور الآلية الثلاثية”.

وأوضح أن السفير السعودي أكد بانهم سعوا فقط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ولا يرغبون في خلق منبر تفاوضي جديد أو قيادة وساطة، مبيناً أنه نفى وجود أي اتفاق مكتوب يمكن أن يؤثر على مجرى الحوار.

وقال أردول إن اللقاء ناقش مسألة الحوار “السوداني ـ السوداني” وضرورة أن يكون تحت الآلية الثلاثية المؤلفة من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والإيقاد.

وتوقع استئناف جلسات الحوار الأسبوع المقبل بمشاركة كل الأطراف لمناقشة قضايا الانتقال والترتيب للانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.

صحيفة الصيحة