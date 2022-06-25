الميزان التجاري يسجل عجزا بقيمة 1.2 مليار دولار





سجل الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية خلأل الربع الأول من العام المالي الجاري 2022، عجزا بقيمة 1.2 مليار دولاراً أمريكياً. وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية للسودان.

وبحسب (الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية) والذي يصدره بنك السودان المركزي، بصفة ربع سنوية، فقد بلغ إجمالي صادرات البلاد خلال الثلاثة أشهر الأولي من هذا العام ما قيمته مليار و394.111 ألف دولارأً أمريكياً. فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 الف دولاراً أمريكياً.

وتشكلت غالبية سلع التجارة الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي الأستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة.

وكالة سونا