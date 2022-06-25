شاهد بالصورة.. الفنانة ايمان الشريف تتبرع بمبلغ مليار جنيه للمساهمة في إطلاق سراح زميلها الفنان من السجن





وجدت الفنانة السودانية المعروفة إيمان الشريف الإشادة والتقدير من زملائها الفنانين ومن قبيلة الإعلاميين الذين يقودون مبادرة لإطلاق سراح الفنان رائد ميرغني من السجن.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حصلت إيمان على الإشادة بعد تبرعها بمبلغ مليون جنيه “مليار” بالقديم للمساهمة في إطلاق سراح زميلها المتواجد في السجن منذ فترة بسبب مبالغ مالية.

وقامت نشطاء مقربون من الفنانة بنشر صورة من إشعار التحويل المالي مرفق معه المبلغ والذي يعد الأكبر من ضمن بقية المبالغ التي جمعت لإطلاق سراح الفنان رائد ميرغني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين