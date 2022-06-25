شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يحول حفل غنائي لساحة “عرضة” و “جلد” ومتابعون (دا الغناء الصاح والرجولة الجد)





لقى حفل للفنان الشاب محمد بشير حظه من التداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب المقاطع التي قام بنشرها الفنان على حسابه الرسمي عبر فيسبوك فقد تفاعل أهل المناسبة مع الحفل الذي أحياه بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد نجح المطرب الملقب بالدولي في تحويل صالة الفرح لساحة رقيص من قبل أهل المناسبة والمعازيم على طريقة “العرضة” الشهيرة في السودان.



كما أظهر مقطع فيديو آخر أحد الشباب وهو يقوم بخلع جلبابه تأهباً لمقابلة الجلد بــ(السوط) وهي عادة سودانية تدل على الفراسة والرجولة عند بعض الناس.

ووفقاً لتعليقات متابعي الصفحة التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد عبر العديد من المتابعين عن سعادتهم البالغة بهذا الغناء حيث كتب أحدهم: (دا الغناء الصاح والرجولة الجد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين