شاهد بالصورة والفيديو.. أول خطوبة سودانية على طريقة الأفلام الهندية.. شاب وفتاة يعلنان خطوبتهما ويتبادلان الأحضان في حديقة عامة وبحضور أصدقائهما ومتابعون (السودان انتهى نهاية بطل والفاتحة عليه)





أشعل شاب وعشيقته مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك على خلفية ظهورهما بطريقة أثارت جدلاً كبيراً وصاحبتها ردود أفعال واسعة.

زبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أقدم الثنائي على خطوبة بعضهما البعض دون أولياء أمور وبحضور أصدقائهما والمثير في الأمر أن كل هذه الكارثة حسما وصفها المتابعون تمت في حديقة عامة.

وبالعودة لمقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع فقد تقمص الشاب شخصية بطل الأفلام الهندية حينما جلس على ركبته في الأرض وأخذ يد محبوبته ليقوم بتلبيسها “دبلة” الخطوبة.

ولم يكتفي الثنائي بهذه اللحظات بل ذهبا لأبعد من ذلك حينما تبادلا الأحضان وسط صيحات الفتيات وتصفيق الشباب في أجواء رومانسية.

ووفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين فقد انهالت الانتقادات على الشاب والفتاة وتم وصفهما بعدم التربية الصحيحة وكتب أحد المعلقين تعليق حصل على أعلى نسبة تفاعلات (السودان انتهى نهاية بطل والفاتحة عليه).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين