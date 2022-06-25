إبراهيم الميرغني : الانتخابات أصبحت آخر القضايا التي يتم نقاشها و كأنما هنالك فوبيا منها
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن إعادة تشكيل الأجهزة التتفيذية للحزب.
و أوضح الحزب في مؤتمر صحفي ظهر اليوم “السبت” أن القرارات جاءت استكمالاً لتعيين مساعدين و مستشارين لرئيس الحزب.
و سمت القرارات إبراهيم الميرغني أميناً للقطاع السياسي و أحمد عبدالله محمد نائباً له و عثمان حلمي مقرراً للقطاع ، في وقت تولى عثمان سليمان الشايقي رئاسة القطاع التنظيمي و يوسف أحمد محمد نائباً له و حافظ سيداحمد مقرراً للقطاع.
فيما تولى موسى الحسين رئاسة قطاع المهجر و عمر الحاج نائباً له و
بكري هاشم مقرراً للقطاع ، في وقت أصدر رئيس الحزب ؛ السيد محمد عثمان الميرغني قرار بتشكيل لجنة للانتخابات برئاسة بخاري عبدالله الجعلي.
و قال الأمين السياسي للحزب ؛ إبراهيم الميرغني إن الانتخابات يجب أن تكون القضية المركزية خلال الفترة القادمة.
و أضاف ” للأسف الانتخابات أصبحت آخر القضايا التي يتم نقاشها و كأنما هنالك فوبيا من الانتخابات”.
باج نيوز
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