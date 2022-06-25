رسائل لمدة 24 ساعة.. ميزة جديدة من «إنستغرام»





يعتزم تطبيق «إنستغرام» إطلاق ميزة تقنية جديدة تمكّن مستخدميه من نشر رسائل لمدة 24 ساعة.

وكشفت تقارير تقنية أن التطبيق عمل حالياً على اختبار الميزة الجديدة التي يُطلق عليها اسم «إخفاء الرسائل»، وذلك حسبما أفاد موقع مجلة «سيدتي» نقلاً عن موقع «techcrunch» التقني.

ويمكن للمستخدمين، عبر تلك الميزة، أن يشاركوا ملاحظات سريعة وقصيرة تُشبه الإعلانات ثم تختفي في غضون 24 ساعة.

وحرص بعض المستخدمين على نشر مجموعة لقطات عبر حساباتهم على موقع «تويتر»، لتوضيح كيفية عمل ميزة «إنستغرام» الجديدة سريعة الاختفاء.

وبحسب ما جاء في تدوينات المستخدمين، فإن ميزة «Notes» الجديدة تُشبه إلى حد كبير ميزة الرسائل المخفية في تطبيقات أخرى مثل رسائل تطبيق «فيسبوك» «ماسنجر»، أو تلك التي في تطبيق «سناب شات».

وتظهر ميزة الملاحظات الجديدة مباشرة في قسم المراسلة المباشرة الخاص بتطبيق «إنستغرام»، في شكل صف جديد أعلى قائمة رسائل المستخدم، فيما قرر التطبيق أن يُتيح لميزة «Notes» المنتظرة التي تمت مشاركتها أيضاً أيقونة إضافة «+» مخصص.

وعبر هذه الأيقونة يمكن للمستخدمين إجراء المزيد من الإضافات إلى حساباتهم، ويمكن رؤيتها عبر الرسائل التي تمت مشاركتها مع الآخرين.

الجدير بالذكر أن ميزة الملاحظات الجديدة المنتظرة لديها حد لعدد الأحرف يبلغ طولها 60 حرفاً.

ولن يتمكن المستخدمون من تلقي أي إشعارات تتعلق بالملاحظات التي شاركها أصدقائهم من قبل، لكنهم سوف يتمكنون من مشاهدة تلك الإشعارات لمدة 24 ساعة فقط ثم تختفي تلقائياً، على أن يتم الرد مباشرة على الملاحظات عبر الرسائل المباشرة التي يُطلق عليها «DM».

البيان