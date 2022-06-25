تصدير كميات كبيرة من (حب البطيخ) إلى مصر





كشف رئيس شعبة حب البطيخ والكركدي، عن تصدير كميات كبيرة من حب البطيخ لدولة مصر، مؤكداً على أهمية منتج حب البطيخ لدولة مصر بعد أن اتجهت لزراعة القمح والأرز.

وشكا خلال حديثه في ورشة حول الصادرات الزراعية اليوم، من تدخّل الأجانب في سوق الحبوب الزيتية والشراء من الأسواق المنتجة بدون رقيب أو حسيب ما يؤثر على حصيلة الصادر، فضلاً عن مشاكل الميناء.

صحيفة الصيحة