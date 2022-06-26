شاهد بالفيديو.. رسالة عاجلة ومفاجئة من الناشط “ود برلين” إلى زوج نجمة الترند “منوية” يمتدحه من خلالها ويهاجم زوجته بقوة





عاد الناشط السوداني الذي حقق شهرة واسعة مؤخراً “ود برلين” للظهور ولكن هذه المرة بصورة مفاجئة, زجاء ظهوره عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تقدم “ود برلين” بخالص شكره وتقديره لحسام الدين ياسين زوج نجمة الترند الأولى في السودان أمنية شهلي الذي خرج في لايف كشف من خلاله تفاصيل مهمة حول خلافه مع زوجته.

الناشط المعروف امتدح حسام الدين وأشاد بأخلاقه العالية ووصفه بإبن السودان البار كما طلب منه السماح والعفو بعد احملة الانتقادات التي وجهت اليه على خلفية اتهامات زوجته له.

وفي الوقت ذاته هاجم ود برلين نجمة الترند “منوية” ووصفها بالكاذبة والمنافقة بعد أن اتهمته بنشر صورة فاضحة لها بتوجيه من زوجها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين