توكل كرمان تعلق على منشور لصحفية سودانية: الميرغني كم سيبقى او هو من المنظرين.. هذه ليست احزاب هذه ضيعة





علقت توكل كرمان الناشطة الحقوقية والصحفية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على منشور كتبته الصحفية السودانية شمائل النور يوم السبت على فيسبوك.

جيت كتبت شمائل بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (رسمياً.. إبراهيم الميرغني يؤدي القسم أميناً سياسيا للحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني). فعلقت توكل وكتبت (ومحمد عثمان المرغني كم سيبقى او هو من المنظرين وبعدين اعتقد احسن اسم له اتحاد المراغنة وليس الديمقراطي).



وردت الصحفية السودانية شمائل على توكل كرمان (هو الحال، رئيس الحزب حتى الممات إلا من رحم ربي) فردت توكل وعلقت (طيب يسموه اتحاد المراغنة بدل الاتحاد الديمقراطي) فردت شمائل وقالت لتوكل (طبعا هو حال كل الأحزاب للأسف).

واضافت توكل في مداخلات متفرقة على منشور شمائل (هذه ليست احزاب هذه ضيعة.. اغضبوا ولا عليكم ،اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين اغضب فإنك إن صمت اليوم ستظل تركع بعد آلاف السنين).

الخرطوم (كوش نيوز)